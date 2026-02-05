Впечатлил Академията на Челси ще играе за ФК Ямбол

Териан Серкеджиев е най-новото попълнение в състава на ФК Ямбол. На 18 години е. Играе като флангови нападател. Син е на Тодор Серкеджиев е бивш съдия по баскетбол в България, завършил спортното училище в Ямбол. Семейството обаче се мести да живее в Англия, където е роден новопривлечения футболист на ямболския тим. Териан започва да играе за детски местен отбор, който е част от сателитната мрежа на Фулъм, но бързо е забелязан от Академията на Челси. През април 2016 година, 9-годишното момче, се явява на проби за избиране на финален отбор на Челси (за деца под 9 години) и преминава всички етапи на пресявките.

Снимка: fcyambol1915.com