Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол

Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол през пролетния дял на сезона в Югоизточната Трета лига. Футболистът предприема друго предизвикателство, в което му пожелаваме успех. Талинтливият полузащитник е родом от Бургас, след това живя известно време в Испания, където продължи да тренира, а след завръщането си в България, заигра за Тракиец (село Кукорево).

Бързо обаче бе забелязан от детско-юношеската школа на Берое, където изкара 5 години. Стигна до проектонационалния отбор на България и на 15 години бе част от групата на първия отбор на Берое за мачове от елита. След това премина във ФК Ямбол.