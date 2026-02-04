Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол

Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол

  • 4 фев 2026 | 13:14
  • 186
  • 0
Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол

Христомир Иванов няма да продължи във ФК Ямбол през пролетния дял на сезона в Югоизточната Трета лига. Футболистът предприема друго предизвикателство, в което му пожелаваме успех. Талинтливият полузащитник е родом от Бургас, след това живя известно време в Испания, където продължи да тренира, а след завръщането си в България, заигра за Тракиец (село Кукорево).

Бързо обаче бе забелязан от детско-юношеската школа на Берое, където изкара 5 години. Стигна до проектонационалния отбор на България и на 15 години бе част от групата на първия отбор на Берое за мачове от елита. След това премина във ФК Ямбол.

