Очаквайте от 11:00: Хулио Веласкес за старта на пролетния полусезон и емоциите след загубата от Лудогорец за Суперкупата
Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
Новият старши треньор на Добруджа - Ясен Петров сподели първите си впечатления от новия си клуб. Той заяви, че в клуба ще направят всичко по силите си, за да могат "жълто-зелените" да останат в efbet Лига.

"Енгибар Енгибаров ми се обади. Беше точно по Рождество Христово. Говорихме, дойде до Пловдив, след това говорих и с президента и още при първата ни среща се разбрахме.

До момента, като гледам как се отнасят играчите към тренировъчния процес, нашата взаимовръзка, всичко е на шест. Трансферният прозорец все още не е затворил и ако можем да вземем футболист на пост, на който търсим, ще направим всичко възможно да го привлечем. Зимният трансферен прозорец е най-трудния, в който да намериш подходящи хора. Новите играчи притежават качества. Ще вземем момчета от школата да тренриат с нас, да се докоснат до батковците и до професионалния футбол. Четири младоци ще вземат участие в нашите тренировки.

Зарядът преди първия мач е голям. Непредсказуеми са първите двубои. Надявам се ние да сме готови и всеки един от играчите на даде 100% от себе си. Нашият отбор в момента се нуждае от сериозна подкрепа, от всички, които обичат клуба. Надявам се с тяхната позитивна енергия да запазим мястото си в елита.

Грам не съм се замислял, не се страхувам от предизвикателствата. Всички, които ме познават, знаят, че съм луда глава и винаги съм се нагърбвал с тежки задачи. Това е поредното предизвикателство пред мен като човек. Трябва да видим как от невъзможното можем да направим възможно. Не изпитвам никакви страхове.

Китай е абсолютно различен свят. Различна страна с различна култура. Нямам думи да опиша. Много бързо се развиват, като бази, като стадиони, Там се срещнах с много големи треньори и футболисти. Това нещо не може да се опише с думи.

Аз пожелавам на Добруджа като клуб и ние като щаб, да преживеем добри мигове. Няма да е лесно, ще има трудни моменти, не се заблуждаваме, но в тях трябва да сме заедно и да ги преодолеем", сподели Петров пред „Диема“.

