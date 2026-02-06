Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Нови кибератаки покрай Олимпиадата

Нови кибератаки покрай Олимпиадата

  • 6 фев 2026 | 19:58
  • 120
  • 0
Нови кибератаки покрай Олимпиадата

Нови кибератаки срещу уебсайтове, свързани със Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, е имало часове преди церемонията по откриването тази вечер, съобщава италианският всекидневник „Република“.

Канадец с най-добро време в тренировката по спускане в Милано - Кортина
Канадец с най-добро време в тренировката по спускане в Милано - Кортина

Изданието посочва, че атаката е извършена от проруски хакери, но до момента няма официално потвърждение от властите.

Говорител на Австрийския олимпийски комитет (АОК) заяви пред Австрийската агенция АПА, че сайтът на организацията е бил недостъпен за около час сутринта, като инцидентът е бил бързо засечен и са предприети необходимите мерки.

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна
Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

Два сайта на Германския олимпийски спортен съюз (DOSB) също са били временно офлайн. От DOSB не уточняват каква е причината за ситуацията.

Преди няколко дни италианските власти съобщиха за кибератаки, за които се предполага, че са свързани с Русия. Те са засегнали сайтове на Зимните игри, хотели в Кортина, както и институции на външното министерство.

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

„Република“ цитира експерт по сигурността, според когото подобни атаки са почти ежедневие.

Разследващите определят кибератаките като политически символични и нещо, което не е новост от техническа гледна точка. Организаторите на Игрите са подготвени за подобни сценарии. Летните игри в Париж 2024 също са били обект на атаки.

Стотици протестираха в Милано
Стотици протестираха в Милано

Русия няма официален отбор нито в Париж, нито в Милано-Кортина. Страната може да изпрати само отделни спортисти като неутрални атлети след строг процес на проверка, като те нямат право да участват в парада на нациите по време на церемонията по откриването, пише ДПА.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

  • 6 фев 2026 | 16:27
  • 1811
  • 3
Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

  • 6 фев 2026 | 16:09
  • 328
  • 0
САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

  • 6 фев 2026 | 16:06
  • 285
  • 0
Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

  • 6 фев 2026 | 15:36
  • 2440
  • 0
Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 1313
  • 1
Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

  • 6 фев 2026 | 14:58
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 75984
  • 371
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 1290
  • 0
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 39123
  • 65
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 20970
  • 10
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 13330
  • 11
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 11668
  • 23