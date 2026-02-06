Сноубордистка отпразнува 18-ия си рожден ден на Олимпиадата

Австрийската състезателка по сноуборд в дисциплината фрийстайл Хана Карер отпразнува 18-ия си рожден ден днес в Ливиньо по време на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, отбелязвайки своето пълнолетие на най-голямата световна сцена за зимни спортове.
Вместо да празнува у дома, младата състезателка в компанията на съотборничките си, сред които и двукратната олимпийска шампионка Анна Гасер, се разходи из града и имаше изненада - професионален грим. тази вечер те ще наблюдават церемонията по откриването на Игрите в италианския алпийски град.
„Чувството е наистина странно, не очаквах да празнувам рождения си ден тук, малко е различно“, каза Карер пред агенция Ройтерс.
18-годишната състезателка, най-младата в отбора, допълни, че е много развълнувана, макар да не усеща голяма разлика в сравнение с вчерашния ден.
Родителите ѝ пропуснаха празненствата, тъй като ще пристигнат с ден закъснение, за да я подкрепят по време на състезанието.
Карер подчерта, че отсъствието им не я притеснява, тъй като планира голямо парти с приятели и семейство, когато се прибере у дома, с любимия ѝ десерт - малиново тирамису, приготвено от майка ѝ.
Младата австрийка е решена да не си поставя прекалено високи цели при дебюта си на Олимпийски игри.
„Не очаквам прекалено много . . . това са първите Олимпийски игри за мен, всичко е въпрос на опит“, каза тя.
Карер пристигна в Италия като една от изгряващите надежди на Австрия, след като спечели злато в слоупстайла на Младежките олимпийски игри през 2024-а и зае второ място на Световната купа в Пекин през декември 2025-а.
Медал „би било чудесно, но мисля, че ще трябва да почакам . . . ще видим“, завърши австрийката.