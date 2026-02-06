Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  • 6 фев 2026 | 19:26
  • 203
  • 0
Сноубордистка отпразнува 18-ия си рожден ден на Олимпиадата

Австрийската състезателка по сноуборд в дисциплината фрийстайл Хана Карер отпразнува 18-ия си рожден ден днес в Ливиньо по време на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, отбелязвайки своето пълнолетие на най-голямата световна сцена за зимни спортове.

Вместо да празнува у дома, младата състезателка в компанията на съотборничките си, сред които и двукратната олимпийска шампионка Анна Гасер, се разходи из града и имаше изненада - професионален грим. тази вечер те ще наблюдават церемонията по откриването на Игрите в италианския алпийски град.

„Чувството е наистина странно, не очаквах да празнувам рождения си ден тук, малко е различно“, каза Карер пред агенция Ройтерс.

18-годишната състезателка, най-младата в отбора, допълни, че е много развълнувана, макар да не усеща голяма разлика в сравнение с вчерашния ден.

Родителите ѝ пропуснаха празненствата, тъй като ще пристигнат с ден закъснение, за да я подкрепят по време на състезанието.

Карер подчерта, че отсъствието им не я притеснява, тъй като планира голямо парти с приятели и семейство, когато се прибере у дома, с любимия ѝ десерт - малиново тирамису, приготвено от майка ѝ.

Младата австрийка е решена да не си поставя прекалено високи цели при дебюта си на Олимпийски игри.

„Не очаквам прекалено много . . . това са първите Олимпийски игри за мен, всичко е въпрос на опит“, каза тя.

Карер пристигна в Италия като една от изгряващите надежди на Австрия, след като спечели злато в слоупстайла на Младежките олимпийски игри през 2024-а и зае второ място на Световната купа в Пекин през декември 2025-а.

Медал „би било чудесно, но мисля, че ще трябва да почакам . . . ще видим“, завърши австрийката.

