  2. Милано - Кортина 2026
  София Годжа: Пистата в Кортина ми е любимата



  • 6 фев 2026 | 17:45
  • 216
  • 0


Италианската скиорка София Годжа заяви, че пистата Олимпия деле Тофане, където ще се проведат състезанията по алпийски ски за жени на Олимпийските игри в Милано-Кортина, е любимото ѝ трасе и тази година очаква надпреварата да бъде истинско предизвикателство.

Годжа е сред надеждите на Италия за медали на Зимните игри и ще се състезава в неделното състезание по спускане в Кортина.

„Това е любимата ми писта - интензивна е и свободна“, каза Годжа след тренировката в петък в Кортина.

33-годишната Годжа каза, че Олимпия деле Тофане е била подготвена тази година с много скокове.

„След скока на Дука д'Аоста не се приземих, а просто продължавах да стоя във въздуха“, каза тя пред журналисти.

Скиорката, която е родена в Бергамо в Северна Италия, каза, че снегът в петък е бил мек поради умерените температури.

„С целия сняг, който имахме през последните дни, е чудо, че работниците по трасето са успели да го почистят толкова добре“, каза тя.

Годжа каза, че се надява снегът да е твърд за неделя.

Температурите в Кортина в петък бяха 4 градуса по Целзий, но метеоролозите очакват да паднат през следващите два дни.

По-късно в петък Годжа ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Кортина.

„Пристигнах тук с благодарност в сърцето си. Малко спортисти получават шанса да се състезават на домашни Олимпийски игри. Това е прекрасно преживяване и силна емоция“, каза тя.

Олимпийските игри ще продължат до 22 февруари.

