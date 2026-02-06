Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. В Италия се надяват на тласък за Олимпийски игри в Рим през 2040-а

  • 6 фев 2026 | 18:27
В Италия се надяват, че Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват официално тази вечер, ще дадат тласък на кандидатурата на Рим за Летните олимпийски игри през 2040 година, пише агенция DPA.

Министърът на спорта Андреа Абоди заяви пред вестник Gazzetta dello Sport, че ако следващите две седмици минат добре, това може да доведе до нов импулс за завръщане на Летните игри в Рим - 80 години след последното издание там.

Столицата на Италия се нуждае от „среща с бъдещето“, заяви той и допълни: „Това ще бъде дългосрочна кандидатура, която ще позволи на града да планира бъдещето си.“

Италия може да има конкуренция с Германия, която планира да кандидатства за домакинство на Олимпиадата през 2036-а, 2040-а или 2044 година.

Индия и Катар, наред с други, също изразиха силен интерес към провеждането на бъдещи Игри и се рекламират като възможни домакини за 2036 година.

Следващите две издания на Летните олимпийски игри ще се проведат съответно в Лос Анджелис през 2028-а и в Бризбейн през 2032 година.

