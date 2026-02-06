Популярни
САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

Рапърът Снууп Дог подкрепи на живо в залата националният отбор по кърлинг на САЩ, който спечели със 7:5 срещу Канада в турнира за смесени двойки на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. Музикантът и шоумен носеше яке, бродирано с образите на Корди Дропкин и Кори Тийс, които представят страната в Италия.

Това бе трета поредна победа за американската двойка, която е с една зад лидера във временното класиране Великобритания и с една пред отбора на Канада.

"На Олимпийските игри сме и ни подкрепят семейства и приятели от трибуните. Даже и Снууп Дог ни подкрепяше! Якето му беше много готино, наистина. Беше като треньор на трибуните. Подкрепяха ни и хора, които не познаваме. Страхотно беше и това ни зарежда", заяви Дропкин, цитиран от Ройтерс.

Снууп Дог, икона в хип-хопа и спортен фен, бе назначен за почетен треньор на всички отбори на САЩ през декември. След мача той получи показно от кърлинг играчите и раздаде на тях и на фенове вериги с логото на звукозаписното си студио Death Row Records, както и шапки с надписа "Треньор Снууп".

"Той излезе да се срещне с отборите и ни бе приготвил малки подаръци. През цялото време седеше до майката на Кори и гледаше мача, учеше за дисциплината. Наистина ни впечатли якето му с физиономиите им. Супер яко беше", заяви треньорът на отбора Фил Дробник.

Снууп Дог, който бе с олимпийците и в Париж, работи за телевизия NBC. Той обаче съвсем не е единствената знаменитост от страната в Милано и Кортина, защото вчера на хокейния мач за жени срещу Чехия на трибуните бяха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

САЩ спечели с 4:1 и се изкачи начело на класирането в Група А, където са още Канада, Финландия и Швейцария.

