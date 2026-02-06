Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

  • 6 фев 2026 | 16:09
  • 203
  • 0
Италианската скиорка Федерика Бриньоне все още не е сигурна дали ще участва в неделното спускане на Олимпийските игри.

Бриньоне все още оценява физическото си състояние след инцидента през април, който я остави с двойна фрактура на левия крак и разкъсана предна кръстна връзка.

„Дори не знам дали ще се спускам в неделя, просто съм щастлива, че съм тук“, каза Бриньоне след първата си тренировка в Кортина.

35-годишната скиорка обясни, че травмата ѝ е била по-сериозна от тази на американката Линдзи Вон, която скъса предната си кръстна връзка в Кран Монтана, но планира да се състезава в неделя.

"Ако контузията ѝ беше толкова сериозна, колкото моята, Вон нямаше да е тук, защото три дни след инцидента бях в инвалидна количка. Но тя е страхотна жена и много смела“, каза Бриньоне пред репортери.

Преди инцидента италианската скиорка беше смятана за една от фаворитките за Зимните игри заедно със съотборничката си София Годжа.

"Чувствам силна болка, кракът ми не е оздравял, не съм на 100 процента. Боря се всеки ден", каза през репортерите Бриньоне.

"След пистата съм на фитнес, след залата съм на терапия. Всеки ден пия лекарства, не е лесно", обясни скиорката от Вал д'Аосте, която ще заложи повече на гигантския и супергиантския слалом на Игрите.

35-годишната италианка завърши на шесто място в гигантския слалом в Кронплац миналия месец при завръщането си, преди да се класира 18-а в Супер Джи в Кран-Монтана.

"Беше трудно след Кран-Монтана, защото си дадох сметка, че има места, на които не съм много уверена, че не успявам да натисна силно върху левия крак, нямам голяма доверие на крака и се изморявам", подчерта тя.

"В крайна сметка с това разполагам, невероятно е, че съм тук, беше невъзможно и затова е готино", добави италианката, която ще бъде един от знаменосците на страната си по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано.

Следвай ни:

