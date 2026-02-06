Звездата на италианския биатлон Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

Сцената на Олимпийските игри в Милано-Кортина е подготвена за Доротея Вирер - звездата на италианския биатлон, която ще завърши бляскавата си кариера пред своите сънародници, жадни да я видят да спечели още един медал от Зимни игри преди да се оттегли.

Родена и израснала в областта Южен Тирол в Северна Италия, Вирер направи пробив в Световната купа през 2019 година именно в Анхолц-Антерселва, където ще се проведат олимпийските състезания.

През 2020 година тя спечели два златни и два сребърни медала на Световното първенство на същото трасе, за да затвърди статута си на най-добрата в италианския биатлон. След като взе бронзов медал на всяка от последните три олимпиади, Вирер е решена да завърши кариерата си с още едно качване на подиума - там, където започна всичко.

Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

„Има няколко старта за няколко дни, трябва да имаш и много късмет, за да си в отлична форма в точния момент, така че просто ще се опитам да се насладя на момента и да не мисля за резултата. В същото време ще се опитам да изживея това преживяване пълноценно, тъй като ще бъде последното за мен“, каза италианката.

Международният съюз по биатлон (IBU) съобщи, че билетите за много от стартовете на Игрите вече са разпродадени, като се очаква фенове от Германия, Австрия, Франция и Скандинавия да се присъединят към местните зрители в спортния комплекс, известен сред биатлонистите с шумната си атмосфера.

„Винаги имаме хиляди зрители и, разбира се, Олимпиадата си е Олимпиада - всичко вероятно ще бъде малко по-хаотично“, добави Вирер, цитирана от агенция Ройтерс.

Тази публика и известното трасе ще осигурят идеален фон за нейния последен танц.

„Олимпиадата у дома очевидно е красива, специална - не всеки има късмета да участва на Игрите у дома - там, където е израснал и за първи път е пуснал кораба да отплава“, заяви италианката пред сайта на IBU преди Игрите.

„След Олимпиадата ще се прибера у дома, ще отворя вратата, ще вляза и просто ще се надявам да съм удовлетворена от това, което дадох на биатлона“, добави тя.

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано-Кортина започват в неделя със смесената щафета на 4 по 6 км.