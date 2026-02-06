Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

Американската звезда в ски бягането Джеси Дигинс е известна не само със своите впечатляващи резултати, но и с това, че превърна спорта си в бляскаво събитие. Сега, като акцент на последното си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина, Дигинс отново ще сложи брокат на лицето си и бляскави кичури в косата си, докато се подготвя да се състезава на подобен форум за последен път, пише агенция Reuters.

Когато американката застане на старта за скиатлона при жените в събота, тя ще украси косата си със същите лъскави червено-бяло-сини екстеншън, които носеше, когато спечели първия в историята на САЩ златен медал по ски бягане на Олимпиадата в Пьончан през 2018 година. „Запазих оригиналния пакет лъскави кичури за коса от 2018-а, а сега ще сложа малко в косата си и ще се състезавам така на тези Игри, защото мисля, че това е забавен жест за всички невероятни съотборнички, които съм имала, както и всички хора, които са били част от кариерата ми и са помогнали да се проправи пътят за това поколение“, коментира Дигинс във видеоклип, публикуван в социалната платформа Instagram.

Това ще бъдат четвъртите и последни Олимпийски игри за Джеси Дигинс, която се превърна в най-успешната ски бегачка в американската история и помогна за издигането на профила на страната спрямо типично доминиращите в този спорт скандинавски страни.

34-годишната Дигинс стана известна с това, че си нанася брокат по бузите преди състезания - нещо, което прави, за да си напомни да се забавлява. Тенденцията се разпространи и сега в цяла Америка млади спортистки могат да бъдат видени с брокат преди състезания.

На Олимпийските игри през 2014 година тя оцвети косата си в червено, бяло и синьо, като го нарече „много забавно, но много трайно“ във видеото в Instagram. Тя използва блясък за коса и на следващите две Олимпиади. „Хайде да блестим“, добави Дигинс в края на видеото, разтърсвайки косата си.