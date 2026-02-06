Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо даде пресконференция преди първия официален домакински двубой на "канарчетата" за пролетта. Той е срещу Берое и е предвиден да стартира в неделя (8 февруари) от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев".

"Тази година подготовката беше малко по-кратка. Не случихме на време, но това не трябва да служи като оправдание. Изпълнихме задачите. Говоря за тези футболисти, които започнаха и завършиха подготовката. Доволен съм от свършеното и от селекцията. Имаме опции", започна Херо, след което разясни защо при селекцята е заложил на чужденци.

"Кажете ми къде има българи, които да влязат и вдигнат нивото? Аз не знам. Ще интегрираме футболисти от нашата школа и ще разчитаме на чужденци, които са по-евтини.

В момента на пазара няма свободни хора. Това имам предвид под "къде са тези българи?". Имат договори и струват пари. Виждам качества в децата на Ботев, но им трябва време. Искам да играят най-добрите в момента и да дават най-доброто за Ботев. Моето желание беше в тези четири човека (ба. говори за правилото, че клубовете трябва да стартират с минимум четирима българи) да играят един или двама до 21 години. По сегашната наредба могат да играят четири човека на 35 години. Каква е ползата за българския футбол?", попита Херо.

Относно селекцията пък Димитров разясни: "На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще вземем през зимата. При нас беше наложително да направим селекция. Шанде няма да е част от нашия отбор поради негови неоснователно високи финансови претенции", обяви предводителят на пловдивчани и се насочи към предстоящите официални мачове, първият от които е домакинство на Берое.

"Имаме мач с Берое, който няма да е лесен. След това е мачът с Локомотив, който цял Пловдив го чака. Мачът с Левски също е много важен за нашия отбор. Нашият отбор отново е поставен пред това да почива ден по-малко в рамките на седмица преди Левски. Не говоря конкретно за Левски. Трябва да има равнопоставеност", призова Херо.

"Берое не трябва да се подценява. Картотекираха всички нови, а те са добри футболисти.

Симеон Петров тренира от началото на седмицата. Мисля, че ще бъде готов. Новите не са готови на 100%, но това е разбираемо. В процеса на първенството ще наваксат изоставането. Те са футболисти с качества. В процес на обновяване сме и ни трябва време, но качествата им мен лично ме задоволяват.

Затруднявам се в избора на състав, но всеки треньор да има такъв проблем. Вярвам в тези хора. Искам да изкажа благодарност на целия екип, с когото работя. Работил съм в много клубове и тук има изключителна професионална подготовка", допълни спецалистът, който бе попитан и за мнението му относно думите на Крушарски към него, че да започне да тренира Ботев, а не да се оплаква.

"Когато стана президент, тогава ще го коментирам. Аз съм дребна душичка в сравнение с него. Не съм на неговото ниво."

В заключение Димитров допълни, че няма представа кога защитникът Закария ще получи работна виза, за да играе за Ботев. "Когато стане със Закария, тогава ще разебрете. Жалко е, че в България правилата не са еднакви за всички", разясни Херо, визирайки, че други клубове получават нужните разрешителни доста по-бързо от пловдивчани.