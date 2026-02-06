Популярни
  3. Еди Хау за Волтемаде: Отборите го научиха

Еди Хау за Волтемаде: Отборите го научиха

  • 6 фев 2026 | 14:45
  • 492
  • 0

"Отборите вече го познават и намират решения", каза мениджърът на Нюкасъл Еди Хау за нападателя на тима Ник Волтемаде, който започна силно във Висшата лига, но в последните мачове изпитва доста по-сериозни трудности. 23-годишният германец стана най-скъпата покупка в историята на Нюкасъл, като не е вкарвал гол в последните 12 мача във всички турнири, а отбеляза шест попадения през септември и октомври. "Той е млад, това е нов шампионат за него. Започна много добре и мисля, че всички очакваха, че ще продължи така, но е много трудно", каза Хау на пресконференцията си преди мача срещу Брентфорд.

"Започва да свиква с предизвикателствата във Висшата лига - бързината, интензитета, физическата страна. Но и отборите се научиха да го познават. Сега вече разбират играта му и знаят какво искат да направи, така че трябва да търси нови решения", смята треньорът. Нюкасъл е на 11-о място в класирането и спечели само един от последните си седем мача във всички турнири, като тимът има проблем с много контузени. "Трудно е за всеки отбор да има играчи в оптимално състояние. Ние трябва да предпазим самочувствието на футболистите", смята той.

