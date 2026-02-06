Карлос Сайнц се разделя с навигатора си

След 14 години съвместна работа Карлос Сайнц се разделя с навигатора си Лукас Крус, обяви испанският вестник Marca. Матадора записа 4 победи през този период в рали “Дакар”, като всичките те бяха спечелени заедно с Крус.

Според изданието, решението е взето от двамата по взаимно съгласие и те предварително се били договорили, че рали “Дакар 2026” ще е последната им надпревара. Сайнц и Крус завършиха пети в това състезание, като проблеми в навигацията в 10 етап ги лишиха от шанс за победата в крайното класиране.

más que un binomio era como uno solo

Una de esas parejas que como zipi y zape o Batman y robin, nadie podía imaginarles separados

Pero si #CarlosSainz y #LucasCruz se separan tras 14 años y 4 triunfos en el Dakar

Todos historia tiene un fin.

Suerte para ambos pic.twitter.com/pWpNdwUiZW — Sport Portio (@SportPortio) February 6, 2026

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Раздялата с Крус поставя Сайнц пред важно решение - дали да продължи кариерата си в рали-рейдовете или да сложи край на състезанията. Ако иска да кара още Сайнц ще трябва да си намери нов навигатор и да се договори с него за личните му условия. Защото Крус е имал договор със Сайнц, а не с Форд и затова напускането му е било по-лесно. Договорът на Сайнц с Форд изтича, но шефовете на Форд Пърформанс вече обявиха, че ако Матадора иска да продължи да се състезава за тях, но ще остане в тима.

Сайнц започна работа с Крус през 2010, като преди това каталунецът премина обучение за навигатор, спонсорирано от Карлос Сайнц-младши и след това участва на два пъти в рали “Дакар” като навигатор на Нани Рома. А още през 2010 Карлос и Лукас спечелиха рали “Дакар” с Фолксваген, като това беше първата победа на испански пилот в маратонската надпревара.

Сайнц за кошмара в "Дакар": Имах повреда в двигателя. Мислех, че ще трябва да се откажа

Следвай ни:

Снимки: Imago