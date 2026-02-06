Национал на Кот д’Ивоар от Уулвърхамптън преминава в Бешикташ

Бешикташ ще подпише със защитника Еманюел Агбаду от Уулвърхамптън, става ясно от публикации на турския гранд в социалните мрежи. Трансферът е на стойност 20 млн. евро. Срокът на споразумението на играча с “черните орли” пък е до лятото на 2030 година.

28-годишният национал на Кот д'Ивоар се присъедини към състава от Премиър лийг през миналия септември. Той направи две асистенции в 17 мача през този сезон. Договорът му с английския клуб е до 30 юни 2029 г. Агбаду е играл също за френския Реймс, белгийския Ойпен, Сан Педро от Кот д'Ивоар и тунизийския Монастир.

Agba is here. 🛬



Talks continue and medical checks next… 👀🦅 pic.twitter.com/NNvXXToAxG — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) February 6, 2026

Следващият трансфер на Бешикташ пък ще бъде на десния бек Амир Мурийо, който ще пристигне от Марсилия за 6 млн. евро и ще подпише договор до лятото на 2029 година, съобщава Николо Скира.