Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Национал на Кот д’Ивоар от Уулвърхамптън преминава в Бешикташ

Национал на Кот д’Ивоар от Уулвърхамптън преминава в Бешикташ

  • 6 фев 2026 | 12:03
  • 268
  • 0

Бешикташ ще подпише със защитника Еманюел Агбаду от Уулвърхамптън, става ясно от публикации на турския гранд в социалните мрежи. Трансферът е на стойност 20 млн. евро. Срокът на споразумението на играча с “черните орли” пък е до лятото на 2030 година.

28-годишният национал на Кот д'Ивоар се присъедини към състава от Премиър лийг през миналия септември. Той направи две асистенции в 17 мача през този сезон. Договорът му с английския клуб е до 30 юни 2029 г. Агбаду е играл също за френския Реймс, белгийския Ойпен, Сан Педро от Кот д'Ивоар и тунизийския Монастир.

Следващият трансфер на Бешикташ пък ще бъде на десния бек Амир Мурийо, който ще пристигне от Марсилия за 6 млн. евро и ще подпише договор до лятото на 2029 година, съобщава Николо Скира.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 6599
  • 9
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 909
  • 6
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5928
  • 4
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 4976
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2385
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8407
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 5961
  • 21
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6282
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 6443
  • 16
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 11749
  • 63
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2944
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5928
  • 4