  3. Уулвърхамптън уреди двама нови в последния момент

  • 3 фев 2026 | 04:28
Уулвърхамптън успя в последния момент преди затварянето на трансферния прозорец да се подсили с двама нови играчи. Това са нападателят Адам Армстронг и халфът Анхел Гомеш.

28-годишният Армстронг идва на "Молиню" от състава на Саутхамптън, като се твърди, че "вълците" са платили за услугите му 7 млн. паунда. Той бе привлечен по срешност за заместник на напусналия в посока Кристъл Палас Йорген Странд Ларсен.

Гомеш пък е взет под наем от Марсилия, като в договора между двата клуба е заложена и клауза за откупуване на стойност 6 милиона паунда, която може да бъде активирана през лятото.

Клубът от Мидландс се бори за оцеляването си в Премиър лийг, като заема последното място в класирането със само една победа от началото на кампанията. Към момента Уулвс се намира на цели 18 точки от спасителната зона, така че е много вероятно клубът да работи по сделки, които да подготвят отбора за предстоящото изпадане в Чемпиъншип.

