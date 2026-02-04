Бешикташ представи една от звездите на Мърси Стоилов, Гьозтепе реализира стабилна печалба

Турският гранд Бешикташ представи официално полузащитника Жуниор Олайтан. “Черно-белите” привлякоха бившата звезда на тима на Станимир Стоилов - Гьозтепе без да оповестяват трансферната сума, но местните медии твърдят, че от “Бешикташ Парк” ще платят около седем милиона евро за футболиста.

“Постигнахме споразумение с Гьозтепе относно сделката за Жуниор Олайтан. Играчът ще подпише договор за 3,5 години плюс опция за допълнителен сезон,” се казва в официалното съобщение на истанбулския гранд. Олайтан е третото ново попълнение за Бешикташ през зимния трансферен прозорец след Ясин Йозджан и Кристиан Аслани. Сделката е изключително изгодна и за Гьозтепе, които привлякоха футболиста за едва 850 хиляди евро от Гренобъл едва през лятото.