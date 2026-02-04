Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Бешикташ представи една от звездите на Мърси Стоилов, Гьозтепе реализира стабилна печалба

Бешикташ представи една от звездите на Мърси Стоилов, Гьозтепе реализира стабилна печалба

  • 4 фев 2026 | 11:37
  • 1250
  • 2
Бешикташ представи една от звездите на Мърси Стоилов, Гьозтепе реализира стабилна печалба

Турският гранд Бешикташ представи официално полузащитника Жуниор Олайтан. “Черно-белите” привлякоха бившата звезда на тима на Станимир Стоилов - Гьозтепе без да оповестяват трансферната сума, но местните медии твърдят, че от “Бешикташ Парк” ще платят около седем милиона евро за футболиста.

Важен халф от тима на Мъри Стоилов ще премине в Бешикташ
Важен халф от тима на Мъри Стоилов ще премине в Бешикташ

“Постигнахме споразумение с Гьозтепе относно сделката за Жуниор Олайтан. Играчът ще подпише договор за 3,5 години плюс опция за допълнителен сезон,” се казва в официалното съобщение на истанбулския гранд. Олайтан е третото ново попълнение за Бешикташ през зимния трансферен прозорец след Ясин Йозджан и Кристиан Аслани. Сделката е изключително изгодна и за Гьозтепе, които привлякоха футболиста за едва 850 хиляди евро от Гренобъл едва през лятото.

