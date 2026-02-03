Важен халф от тима на Мъри Стоилов ще премине в Бешикташ

Бешикташ ще привлече полузащитника на Гьозтепе Жуниор Олайтан, потвърдиха от истанбулския гранд, като информацията бе цитирана и от турските медии.
Халфът, който досега бе важна част от тима на Станимир Стоилов, ще премине при "черните орли" за сума от около 7 млн. евро.
От Бешикташ излязоха с официално съобщение по темата: „Професионалният футболист Жуниор Олайтан ще пристигне днес в Истанбул, за да премине медицински прегледи и да финализира преговорите по трансфера си. Самолетът, с който пътува Олайтан, ще кацне на вътрешния терминал на летище Истанбул в 14:30 часа. Договорът му ще е за 3.5 години".
23-годишният бенински национал Олайтан може да играе като атакуващ халф и ляво крило, като бе привлечен през миналата година от френския Гренобъл за 850 000 евро. Под ръководството на Станимир Стоилов африканският полузащитник записа 2 гола в 18 мача през настоящата кампания.
За сметка на това в Гьозтепе ще остане голмайстора на тима - бразилецът Жуан, към който имаше интерес от Лил.
Снимки: Imago