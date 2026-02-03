Важен халф от тима на Мъри Стоилов ще премине в Бешикташ

Бешикташ ще привлече полузащитника на Гьозтепе Жуниор Олайтан, потвърдиха от истанбулския гранд, като информацията бе цитирана и от турските медии.

Халфът, който досега бе важна част от тима на Станимир Стоилов, ще премине при "черните орли" за сума от около 7 млн. евро.

🦅 Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.



🔸 Göztepe'ye resmi teklifini ileten siyah-beyazlılar, İzmir ekibiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı.



🔸 Olaitan'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. pic.twitter.com/DrJkN18Nzt — Fanatik (@fanatikcomtr) February 3, 2026

От Бешикташ излязоха с официално съобщение по темата: „Професионалният футболист Жуниор Олайтан ще пристигне днес в Истанбул, за да премине медицински прегледи и да финализира преговорите по трансфера си. Самолетът, с който пътува Олайтан, ще кацне на вътрешния терминал на летище Истанбул в 14:30 часа. Договорът му ще е за 3.5 години".

23-годишният бенински национал Олайтан може да играе като атакуващ халф и ляво крило, като бе привлечен през миналата година от френския Гренобъл за 850 000 евро. Под ръководството на Станимир Стоилов африканският полузащитник записа 2 гола в 18 мача през настоящата кампания.

Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

За сметка на това в Гьозтепе ще остане голмайстора на тима - бразилецът Жуан, към който имаше интерес от Лил.

Снимки: Imago