Битката за футболна Варна започва

  • 6 фев 2026 | 10:49
  • 571
  • 1
Битката за футболна Варна започва

Несъмнено пролетният полусезон започва ударно и изключително интригуващо. След финала за Суперкупата на страната варненското дерби дава мощен старт на пролетта в efbet Лига, а вълнение от няколко бала се очаква да потопи в екстаз трибуните на „Тича“ в съботния ден. Но от какви позиции тръгват Черно море и Спартак към полусезона, преди да се впуснат в дербито? Отборът на Черно море за първи път в ерата на Илиан Илиев осъществи само един входящ трансфер, привличайки испанския нападател Хорхе Солер Падиля. Клубът се раздели с четирима играчи – Уесли Жуниор, Жоао Педро, Фелипе Кардосо и Мартин Милушев – без да привлече техни преки заместници. Този факт в никакъв случай не бива да успокоява съперниците, тъй като гръбнакът на отбора е запазен, а качеството и дългогодишният опит на футболистите са добре познати.

„Моряците“ дишат във врата на челната тройка в efbet Лига и не са се отказали от амбицията за престижно класиране и през този сезон. Оптимизмът се засилва и от факта, че Илиан Илиев следи отблизо изявите на най-младите футболисти, някои от които оставиха много добри впечатления по време на подготовката. Традицията при „зелено-белите“ да откриват поне по една черноморска перла също е добре позната и доказана в предходните сезони. „Соколите“ пък бяха изключително активни на трансферния пазар през зимата. С тима се разделиха Стефан Шаламанов, Жан Пехливанов, Тиери Милимоно, Лукаш Магджински, Колако Джонсън и Луис Пахама. Варненци се разделиха и с направилия силен полусезон Бернардо Коуто, но всички погледи са насочени към неговия заместник и сънародник – Жота Лопеш.

Доброто сътрудничество с Ботев Пловдив даде резултат и цели четирима играчи на различни позиции от града под тепетата акостираха край морето. Треньорският щаб се надява младите Борис Иванов от Пирин, Петър Принджев и завърналият се с желание да рестартира кариерата си Димо Кръстев да се превърнат в открития за „соколите“. Интерес предизвиква и Цветелин Чунчуков, от когото се очаква да демонстрира голмайсторските си качества. Гьоко Хаджиевски нееднократно изтъкваше липсата на дълбочина в състава и закъснялата физическа подготовка в началото на сезона, вследствие на редица проблеми, оказали влияние в края на изминалия полусезон.

И двете слабости бяха адресирани през зимата, а лакмусът на амбициите ще бъде първият тест в събота. Задачата е ясна – запазване на мястото в елита. Съботното морско дерби ще бъде и своеобразен тактически сблъсък между двама от най-добрите треньори в efbet Лига. Равенството едва ли ще е по вкуса на някой от двата тима, а победата ще осигури отличен старт и мощен импулс за предстоящите пролетни двубои.

/Пламен Трендафилов/

