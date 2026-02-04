Популярни
  Sportal.bg
  Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети - средствата отиват за футболистите

Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети - средствата отиват за футболистите

  4 фев 2026 | 18:43
  • 418
  • 0

Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети за дербито с Черно море. Печалбата от въпросните пропуски ще бъдат добавени към премиите на футболистите. Стойността на билета е 10 евро и няма да осигурява вход за дербито.

Спартак (Варна) се подсили с двама от Ботев (Пловдив)
Спартак (Варна) се подсили с двама от Ботев (Пловдив)

Ето какво пишат от Спартак:

ДАРИТЕЛСКИ БИЛЕТИ В ПРОДАЖБА

Спартаклии,

Дарителските билети отново са в продажба, но този път с директна подкрепа към отбора при гостуването срещу Черно море.

Всички средства от дарителските билети ще бъдат добавени към премиите на футболистите!

Това е нашият начин да им покажем, че зад всяка битка стоят хиляди сини сърца.

Стойността на дарителския билет е 10€

Важно: Дарителският билет НЕ осигурява вход за мача. Ако ще присъстваш на мача е нужен и редовен билет.

Подкрепи Спартак.

Подкрепи момчетата на терена.

Покажи, че синята кауза е жива.

Спартак не е просто отбор. Спартак е начин на живот.

ТИ СИ СПАРТАК !

