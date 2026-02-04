Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети - средствата отиват за футболистите

Спартак (Варна) пусна в продажба дарителски билети за дербито с Черно море. Печалбата от въпросните пропуски ще бъдат добавени към премиите на футболистите. Стойността на билета е 10 евро и няма да осигурява вход за дербито.
Спартак (Варна) се подсили с двама от Ботев (Пловдив)
Ето какво пишат от Спартак:
ДАРИТЕЛСКИ БИЛЕТИ В ПРОДАЖБА
Спартаклии,
Дарителските билети отново са в продажба, но този път с директна подкрепа към отбора при гостуването срещу Черно море.
Всички средства от дарителските билети ще бъдат добавени към премиите на футболистите!
Това е нашият начин да им покажем, че зад всяка битка стоят хиляди сини сърца.
Стойността на дарителския билет е 10€
Важно: Дарителският билет НЕ осигурява вход за мача. Ако ще присъстваш на мача е нужен и редовен билет.
Подкрепи Спартак.
Подкрепи момчетата на терена.
Покажи, че синята кауза е жива.
Спартак не е просто отбор. Спартак е начин на живот.
ТИ СИ СПАРТАК !