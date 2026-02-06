Популярни
Донован Мичъл реагира на привличането на Хардън

  • 6 фев 2026 | 06:14
  • 1003
  • 0
Гардът на Кливланд Кавалиърс Донован Мичъл реагира на придобиването на Джеймс Хардън от ЛА Клипърс по време последния ден от трансферния прозорец на НБА на САЩ и Канада.

„С Джеймс Хардън потенциалът ни е много по-голям. Той не само може да вкарва и да ръководи играта, но има и ценен опит в плейофите и финалите на НБА. Основната ни цел сега е да се възползваме от тази възможност и да запишем победи“, казва Мичъл, цитиран от TalkBasket .

Този сезон в НБА Хардън има постижение от средно по 25,4 точки, 4,8 борби и 8,1 асистенции в 44 мача. В момента е на 36 години.

