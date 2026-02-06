Донован Мичъл реагира на привличането на Хардън

Гардът на Кливланд Кавалиърс Донован Мичъл реагира на придобиването на Джеймс Хардън от ЛА Клипърс по време последния ден от трансферния прозорец на НБА на САЩ и Канада.
Джеймс Хардън преминава в Кливланд
„С Джеймс Хардън потенциалът ни е много по-голям. Той не само може да вкарва и да ръководи играта, но има и ценен опит в плейофите и финалите на НБА. Основната ни цел сега е да се възползваме от тази възможност и да запишем победи“, казва Мичъл, цитиран от TalkBasket .
Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи
Този сезон в НБА Хардън има постижение от средно по 25,4 точки, 4,8 борби и 8,1 асистенции в 44 мача. В момента е на 36 години.