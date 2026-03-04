Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача тази вечер

Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача тази вечер

  • 4 март 2026 | 15:48
  • 252
  • 0
Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача тази вечер

С пет мача от междинния 22-и кръг на Sesame НБЛ се подновява днес редовният сезон в българското първенство. Четири от срещите започват в 19:00 часа, а един мач - Спартак Плевен - Рилски спортист, е с начален час 19:15.

В "Арена Ботевград" временният лидер в класирането Балкан приема петия в подреждането Ботев Враца.

БАЛКАН - БОТЕВ ВРАЦА - СТАТИСТИКА

В зала "Борис Гюдеров" в Перник осмият Миньор 2015 е домакин на четвъртия в класирането и финалист за Купата на България Локомотив Пловдив.

МИНЬОР 2015 - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА

Левски посреща в "Триадица" в столицата Академик Бултекс 99 в двубой между последния в таблицата и деветия.

ЛЕВСКИ - АКАДЕМИК - СТАТИСТИКА

Шумен пък се завръша в "Арена Шумен" след дълго отсъствие. В 19:00 часа шуменци, предпоследни в класирането, приемат в местно дерби третия Черно море Тича, който наскоро триумфира за втора поредна година с Купата на България.

ШУМЕН - ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА - СТАТИСТИКА

В 19:15 ч., както стана дума, заемащият седма позиция в таблицата Спартак Плевен приема шампиона и втори във временното класиране Рилски спортист.

СПАРТАК ПЛЕВЕН - РИЛСКИ СПОРТИСТ - СТАТИСТИКА

