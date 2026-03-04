Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Асен Николов пред Sportal.bg: Беше ми неприятно да получавам заплахи и да слушам обиди от един главен съдия

Асен Николов пред Sportal.bg: Беше ми неприятно да получавам заплахи и да слушам обиди от един главен съдия

  • 4 март 2026 | 22:52
  • 774
  • 0

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов разкри след загубата от Миньор 2015 в среща от 22-ия кръг на Sesame НБЛ, че главният съдия Николай Цинцарски го е заплашвал и обиждал. Николов бе дисквалифициран в края на първото полувреме, а пред Sportal.bg след финалната сирена на двубоя заяви, че има "много сериозни претенции към съдийството по време на целия мач".

"Доста лошо започнахме срещата. През първото полувреме нашата защита отсъстваше, особено във втората част, мисля, че сме получили 39 точки. Не че първата е била кой знае колко добре, но втората част беше изиграна много лошо в защита. Позволихме на отбора на Миньор да натрупа голяма разлика и през второто полувреме беше много трудно, бяхме постоянно в ролята на догонващи и сами си направихме мача труден", сподели Николов.

Голяма изненада в Плевен, ето какво още се случи в 22-ия кръг на Sesame НБЛ
Голяма изненада в Плевен, ето какво още се случи в 22-ия кръг на Sesame НБЛ

"Относно дисквалификацията, не разбрах защо съм дисквалифициран. Главният съдия Цинцарски ми каза, че е за посягане към съдия. Не знам къде е видял това посягане. Стана ми неприятно да получавам заплахи, че ще бъда нашарен в доклада с нецензурни думи. Общо взето аз от началото на сезона не съм си позволявал да коментирам какво се случва по време на срещите от съдийска гледна точка, но специално днес имам много сериозни претенции към съдийството по време на целия мач. И най-вече ми стана неприятно да слушам обидни думи от един главен съдия", каза още наставникът на пловдивчани.

Цялото интервю с Асен Николов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

