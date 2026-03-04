Ивица Вукотич: Благодаря на моите момчета, че днес оставиха сърцата си на терена

Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич заяви след победата над Локомотив Пловдив в мач от 22-ия кръг на Sesame НБЛ, че играчите му са оставали сърцата си на терена. Той обясни и какво е състоянието на трима от играчите на тима, които се контузиха по време на срещата - Джордан Тали, Васил Попов и Лъчезар Тошков.

"Джордан Тали е със счупен нос. Васко Попов... не знаем дали има разтежение в квадрицепса или е нещо повече. Лъчезар Тошков накрая стъпи накриво", каза пред Sportal.bg сръбският специалист.

"Надявам се тази победа, която е супер важна за нас, да не ни отнеме 2-3 човека преди третото завъртане. Искам да благодаря на моите момчета, че днес оставиха сърцата си на терена. За 35 минути играхме може би най-добрия си баскетбол този сезон. Щастлив съм за Остин Прайс, който се включи феноменално в нашия отбор. Водехме в резултата от първия момент и мисля, че спечелихме заслужено", сподели още Вукотич.

Цялото интервю с Ивица Вукотич можете да изгледате във видеото по-долу.