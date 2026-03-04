Борислава Христова и Атинайкос на финал в Еврокъп

Националката Борислава Христова и гръцкият ѝ клубен тим Атинайкос загубиха от френския Вилньов д'Аск със 70:78 (17:18, 15:14, 18:22, 20:24) като гости в реванша от полуфиналния сблъсък между двата отбора в баскетболния турнир Еврокъп при жените. Заради победата с по-голяма разлика в първата среща - 69:56, Христова и съотборничките ѝ отстраниха двукратния шампион и се класираха за финала в надпреварата, като 16 години по-късно отново ще се борят за трофея.

Българката се отчете с 6 точки, 5 борби и 2 асистенции за близо 14 минути на терена. Най-резултатна за Атинайкос беше Алексис Принс, която отбеляза 24 точки и овладя 9 борби.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме, което приключи при равенство - 32:32. Домакините имаха 4 точки аванс преди последната четвърт - 54:50, а до края на двубоя Атинайкос не допусна изоставане с повече от 9 точки.

Съперник на гръцкия отбор в спора за трофея в Еврокъп ще бъде турският Мерсин. Мачовете са насрочени за 2 април в Гърция и 9 април в Турция.

Преди това, на 27 март, за Борислава Христова и компания предстои полуфинал в турнира за Купата на Гърция срещу Панатлитикос.

Снимка: ФИБА

