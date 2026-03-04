Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Аарън Гордън пред завръщане в игра за Денвър

Аарън Гордън пред завръщане в игра за Денвър

  • 4 март 2026 | 19:22
  • 475
  • 0
Аарън Гордън пред завръщане в игра за Денвър

Крилото на Денвър Нъгетс Аарън Гордън се очаква да се завърне в игра в петък срещу Ню Йорк Никс, според информация на The Athletic. Гордън - една от основните фигури в състава на "Буците", влоши контузията си в дясното бедро на 23 януари.

Все още не е ясно дали той ще получи необходимото разрешение от медицинския щаб на Нъгетс, които подхождат с разбираема предпазливост предвид усложнението, което претърпя преди шест седмици. Гордън е извън игра от края на януари, когато получи травмата при рутинна борба за топката срещу Милуоки Бъкс. Това се случи само в десетия му мач след завръщането от предишен проблем със същото бедро, заради който пропусна 19 срещи по-рано през сезона.

Моментът е от решаващо значение за Денвър. Отборът е с баланс 38-24 и заема пето място в класирането на Западната конференция. Никола Йокич и компания изпитват затруднения напоследък, като загубиха 11 от последните си 20 мача и трудно намират ритъм в нападение и защита.

През този сезон Гордън е взел участие в 23 мача, в които записва средно по 17.7 точки, 6.2 борби и 2.5 асистенции.

Снимки: Gettyimages

