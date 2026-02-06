Следете НБА със Sportal.bg: Осем мача тази нощ

В ранните часове на 6-и февруари (петък) се играят осем нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди техния старт лидери в класирането бяха Оклахома Сити Тъндър с 40 победи и 12 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 37 успеха и 12 поражения (Източна конференция).

Именно източният лидер Детройт Пистънс поставя начало на програмната схема в 2:00 часа българско време с домакинството си на Вашингтон Уизардс.

По същото време се играе още един мач и в него Орландо Меджик приема Бруклин Нетс.

Половин час по-късно има още два мача и в единия от тях Атланта Хоукс е домакин на Юта Джаз.

Междувременно играят и отборите на Торонто Раптърс и Чикаго Булс.

Половин час по-късно на паркета излизат Хюстън Рокетс и Шарлът Хорнетс.

В 3:30 часа е срещата между Далас Маверикс и Сан Антонио Спърс.

В 5:00 часа започват и последните два мача за денонощието, като в единия от тях играят ЛА Лейкърс и Филаделфия 76ърс.

Другата от двете заключителни срещи е тази между Финикс Сънс и Голдън Стейт Уориърс