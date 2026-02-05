Кьолн постави рекорд за най-много зрители в мач от младежката Шампионска лига

Кьолн счупи рекорда за най-много зрители в младежката Шампионска лига на УЕФА с публика от над 50 000 души в мач срещу италианския Интер, похвалиха се в официалните страници на германския клуб и на самия турнир.
Тимът на "козлите" до 19-годишна възраст подобри предишното постижение от 40 368 зрители, което бе постигнато при домакинството на турския Трабзонспор отново срещу Интер през април 2025 г.
Двубоят се игра на стадион "РайнЕнерджи" - едно от най-големите съоръжения в Германия, а билетите се разпродадоха седмица преди събитието.
Домакинските привърженици обаче не успяха да помогнат на любимия си отбор да спечели, отстъпвайки с 1:3.
Мъжкият състав на Кьолн понастоящем е 10-и в Бундеслигата, а за последно игра в евротурнирите през сезон 2022/23, когато участва в Лигата на конференциите.
Снимки: Imago