Кьолн постави рекорд за най-много зрители в мач от младежката Шампионска лига

  Кьолн
  5 фев 2026 | 17:15
Кьолн счупи рекорда за най-много зрители в младежката Шампионска лига на УЕФА с публика от над 50 000 души в мач срещу италианския Интер, похвалиха се в официалните страници на германския клуб и на самия турнир.

Тимът на "козлите" до 19-годишна възраст подобри предишното постижение от 40 368 зрители, което бе постигнато при домакинството на турския Трабзонспор отново срещу Интер през април 2025 г.

Двубоят се игра на стадион "РайнЕнерджи" - едно от най-големите съоръжения в Германия, а билетите се разпродадоха седмица преди събитието.

Домакинските привърженици обаче не успяха да помогнат на любимия си отбор да спечели, отстъпвайки с 1:3.

Мъжкият състав на Кьолн понастоящем е 10-и в Бундеслигата, а за последно игра в евротурнирите през сезон 2022/23, когато участва в Лигата на конференциите.

Снимки: Imago

