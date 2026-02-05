Кьолн постави рекорд за най-много зрители в мач от младежката Шампионска лига

Кьолн счупи рекорда за най-много зрители в младежката Шампионска лига на УЕФА с публика от над 50 000 души в мач срещу италианския Интер, похвалиха се в официалните страници на германския клуб и на самия турнир.

A new record #UYL attendance 👏



50,000 supporters at Köln vs Inter 🙌 pic.twitter.com/ttEmc7XonE — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) February 4, 2026

Тимът на "козлите" до 19-годишна възраст подобри предишното постижение от 40 368 зрители, което бе постигнато при домакинството на турския Трабзонспор отново срещу Интер през април 2025 г.

Двубоят се игра на стадион "РайнЕнерджи" - едно от най-големите съоръжения в Германия, а билетите се разпродадоха седмица преди събитието.

50,000 FC Koln fans filled their stadium to support the U19s against Inter Milan in the UEFA Youth League. What an unforgettable experience for those youngsters 👏🏟️ pic.twitter.com/LNSMNuLSbE — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 5, 2026

Домакинските привърженици обаче не успяха да помогнат на любимия си отбор да спечели, отстъпвайки с 1:3.

Der gesamte Verein ist so unfassbar stolz auf diesen Abend gestern ♥️🤍

___#effzeh pic.twitter.com/4WldxMFBZ8 — 1. FC Köln (@fckoeln) February 5, 2026

Мъжкият състав на Кьолн понастоящем е 10-и в Бундеслигата, а за последно игра в евротурнирите през сезон 2022/23, когато участва в Лигата на конференциите.

Снимки: Imago