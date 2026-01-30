Кьолн се откъсна сериозно над тройката на дъното след успех над Волфсбург

Отборът на Кьолн победи тима на Волфсбург с минималното 1:0 в откриващия мач от 20-ия кръг на германската Бундеслига. Единственият гол в срещата бе отбелязан от Линтон Маина (29').

Благодарение на трите точки победителите се откъснаха на осем пункта над зоната на изпадащите, докато „вълците“ все още са прекалено близо до застрашената тройка.

Домакините можеха да поведат в 18-ата минута, когато Ахе се извиси над всички и засече с глава, а стражът на „вълците“ Камил Грабара не се поколеба и изчисти в корнер.

В 26-ата минута гостите отново оцеляха при опит за игра с глава на съперников играч. Този път Лунд засече центриране на Бюлтер, но на Грабара не му бе нужно да се намесва, тъй като топката излезе в аут.

Половин час след началото играчите на Кьолн най-накрая поведоха. Маина изпробва късмета си с шут от дистанция и откри резултата.

Чак осем минути преди почивката „вълците“ сътвориха нещо по-смислено в атака. Вимер овладя и с плътен шут стреля над вратата.

След почивката гостите от Волфсбург продължиха да търсят изравняването, като четири минути след подновяването на играта Вимер отново стреля над вратата.

Междувременно играчите на Кьолн не се отказаха да търсят втори гол, с който да решат всичко, и час след началото Бюлтер също отправи удар в аут, а седем минути по-късно голмайсторът Маина стреля в аут.

Четвърт час преди края на редовното време „вълците“ отново погледнаха към съперниковата врата, след като Дагим стреля от границата на наказателното поле.

В 82-рата минута Дагим отново се замеси в интересна ситуация, след като намери Арнолд, който стреля прекалено високо.

След това гостите продължиха да търсят гола, но чистите положения липсваха, като това се промени чак в заключителните моменти от редовното време. Първо Кенто Сиогай стреля в долния десен ъгъл, а след това Адам Дагим шутира от движение. И в двата случая вратарят на Кьолн Марвин Швебе се намеси подобаващо и отрази, запазвайки трите точки на „Райн Енерги Щадион“.