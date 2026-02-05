Паратичи: Взех решението да дойда във Фиорентина, когато тимът беше с 6 точки през декември

Ден след встъпването си в длъжност, Фабио Паратичи беше представен пред италианските медии като новия спортен директор на клуба. На специалната си пресконференция италианският ръководител подробно обясни защо реши да напусне работата си в Тотнъм, за да се присъедини към “виолетовите”, които през този сезон се борят да не изпаднат от Серия "А".

“Бих искал да използвам възможността да благодаря на Фиорентина за страхотната възможност, която ми предоставят. Благодаря и на Тотнъм, които ми дадоха шанса да прекарам пет прекрасни години в Премиър лийг, накараха ме да се чувствам като у дома си и ме изчакаха в трудни времена, а сега ми позволиха да дойда във Фиорентина. Избрах да премина във Фиорентина на 15-16 декември, когато отборът имаше едва 6 точки. Алесандро Ферари (изпълнителният директор - б.р.) пристигна в Лондон да се срещне с мен и в този момент аз реших да дойда тук. Това е ситуация, която може и да изглежда безразсъдна, но вместо това е смел избор. Когато някой вземе храбро решение, това е, защото той оценява и притигля различните причини за избора. В моя случай реших, че Фиорентина има страхотни собственици и инфраструктура от световна класа. Също така има колектив, с който усетих симбиоза, както и град, който е международна марка, която трябва да се уважава и разпространява из света.

След като бях в Премиър лийг, разбрах колко голямо значение имат тези неща. Затова реших, че това беше правилният момент да се завърна в Италия. Правя го с големи ентусиазъм и вяра. Флоренция и Фиорентина заслужават по-високо ниво, но днес трябва да се фокусираме върху настоящото ни положение. Определено трябва да приемем, че през следващите четири месеца ще трябва сведем глави и да страдаме, за да се спасим. Целият тим трябва да разбере, че отсега до последния ден се налага да бъдем концентрирани, агресивни и решителни, за да излезем от тази ситуация. Всеки клуб си има своята ДНК и трябва да бъда уважавана. Тук тя е очевидна. Имал съм опит и в Сампдория, като не искам да го забравям, защото оттам започнах. Много съм привързан към клуба и го нося със себе си. Няма да го отрека нито сега, нито в бъдеще. Работя по 20 часа на ден, мислейки за футбол. Привързан съм към клубовете, за които работя. Имал съм редица престои, които ме накараха да повярвам в работна методика, базирана на това да бъдеш организиран, решителен и лоялен към хората, с които работиш.

Що се отнася до първия състав, трансферния пазар и играчите, ще говорим за тях отново, но това е методиката, която съм налагал с моите сътрудници, като ще се опитам да я пресъздам и тук. Не мисля да се намесвам в работата на Паоло Ваноли, защото той е Цар Лъв на съблекалнята. Ние сме тук, за да му помагаме и да го подкрепяме, а не да го заменяме. Той е този, който прави промените. Ще дадем максимума от себе си да му предоставим най-добрите условия, за да се представя на ниво. В този клуб няма оправдания: плащат ни на време и имаме всичко необходимо, за да си вършим работата максимално. Това е повече от достатъчно, за да работим. Тимът прави добри мачове. Има наглед малка, но съществена разлика между това да правиш нещо на 100% и да го искаш на 100%, опитвайки се почти отчаяно да го достигнеш. Ние нито се страхуваме, нито сме притеснени, но сме реалисти и трябва да си зададем тези въпроси.

Фиорентина не е достоен за Серия "Б". В момента тимът се е запътил натам, но случаят не е такъв. От нас зависи да направим това, което е нужно, за да постигнем необходимия минимум. Не съм искал никакви гаранции за инвестиции, това не е моят начин на работа. Вместо това изисквам ръководна автономия за вземането на решения относно хората, които работят в спортната част, което означава да ги оценявам. Единственият човек, който дойде с мен, е Лоренцо Джани, който беше и в Ювентус, когато отидох там. Така че го взех със себе си. Нямам молби нито за инвестиции, нито за гаранции за бъдещето, но ръководната автономия е задължителна. Премиър лийг в момента е НБА на футбола и всичко там е на най-високо ниво. Но тъй като съм италианец, усетих желанието отново да се състезавам в нашето първенство. То е от високо ниво и е много трудно. Да го правя в голям клуб като Фиорентина ми даде допълнителна мотивация”, заяви Паратичи пред журналистите.