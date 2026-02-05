Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

Антоан Конте се завръща в Ботев Пловдив, обяви финансовият покровител на „жълто-черните“ Илиян Филипов. Бизнесменът съобщи за трансфера на бранителя от Ъъдър в една от големите Facebook групи с фенове на „канарчетата“.

По-рано през деня спомоществователят на „жълто-черните“ попита привържениците какво мислят за евентуален трансфер и след като те отговориха положително, той се зае със задачата. Не след дълго Филипов обяви и добрата развръзка за гвинееца, който записа 43 мача за „канарчетата“ в първия си престой на „Христо Ботев“.

Ето какво гласи съобщението на Филипов:

Скъпи ботевисти,

Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив.

Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив.

Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове.