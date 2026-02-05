Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

  • 5 фев 2026 | 13:47
  • 595
  • 0
Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи изумителен иновационен ход в родния футбол! Бизнесменът открито попита фенове дали са съгласни в отбора отново да бъде привлечен френският централен защитник Антоан Конте.

Клубният шеф направи това с публикация в една от големите "жълто-черни" групи във Фейсбук, като изрично уточни, че треньорът Димитър Димитров вече е направил своето "професионално одобрение" на трансфера.

"БОТЕВИСТИ, ИСКАМЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ.

В ПФК Ботев Пловдив работим активно по евентуалното привличане на Антоан Конте.

Старши треньорът вече е дал своето професионално одобрение, а спортно-техническото ръководство анализира всички детайли около възможния трансфер.

Но за нас е важно и мнението на вас - феновете. Вие познавате този футболист. Гледали сте го. Имате мнение.

Затова ви питаме директно:

Смятате ли, че Антоан Конте е подходящ за Ботев Пловдив? Би ли бил реално полезен за отбора в битките, които ни предстоят?

Вашата позиция има значение. Ботев се гради заедно с феновете си, а не без тях.

Очакваме вашите коментари".

