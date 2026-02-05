Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

Поради ограничения брой предоставени билети и огромния интерес от желаещи да подкрепят отбора в градското дерби с Локомотив, много от вас няма могат да бъдат на стадиона, написаха днес от Ботев Пловдив в социалните мрежи.

"Но това не означава, че няма да бъдете с отбора.

Това е вашият начин да покажете съпричастност, подкрепа и ясно да заявите кой е отборът на Пловдив.

ПФК Ботев Пловдив обявява кампания за закупуване на ВИРТУАЛНИ БИЛЕТИ за дербито с Локомотив Пловдив.

Билетите са налични онлайн на kolezha.bg и във фен магазина на “Колежа”.

Цена на виртуалния билет: 10 евро

Краен срок: 12.02 до 15:00 часа

Всички събрани средства – 100% – ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране за полуфинал.

Кампанията се провежда под наслов:

„Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“

Не всички от вас ще могат да са на трибуните,

но ще бъдете заедно с нашите момчета.

Всеки виртуален билет е подкрепа.

Всеки виртуален билет е уважение.

Всеки виртуален билет е вяра.

Ботев не е просто клуб.

Ботев е кауза.

Ботев е Пловдив", гласи съобщението на "канарчетата".