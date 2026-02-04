Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Трябва да приемем, че други може да са свършили по-добра работа с новите правила

Норис: Трябва да приемем, че други може да са свършили по-добра работа с новите правила

  • 4 фев 2026 | 15:09
  • 397
  • 0

Световният шампион Ландо Норис заяви, че в Макларън трябва да са готови да приемат реалността, в която други отбори ще имат предимство след въвеждането на изцяло новите технически правила, които ще дебютират през сезон 2026 във Формула 1.

За първи път в цялата история на спорта промените засягат едновременно задвижващите системи, шаситата и аеродинамиката. Така реално сега всички тимове започнаха разработването на новите си коли от нулата и е напълно възможно да видим огромно преразпределение на баланса на силите спрямо края на миналата година.

„Винаги има един елемент да гледаш другите, това си е част от спорта. Гледаш другите, за да видиш какво са измислили, какви идеи имат и как можеш да си вземеш поуки от тях. Винаги трябва да си готов да приемеш, че други може да са свършили по-добра работа от теб. Аз съм доволен от усилията на отбора и от всичко, което свършихме досега през годината. Но да, ще бъде дълга година, така че ще продължим да работи здраво. Ще се постараем всички да са доволни и ще започнем оттам“, обясни Норис пред F1 TV.

Снимки: Formula 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Шкода нямат планове за Rally1 кола. Засега

В Шкода нямат планове за Rally1 кола. Засега

  • 3 фев 2026 | 19:42
  • 920
  • 0
В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

  • 3 фев 2026 | 19:34
  • 3738
  • 0
Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura

Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura

  • 3 фев 2026 | 18:43
  • 962
  • 1
Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

  • 3 фев 2026 | 18:19
  • 2233
  • 0
Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

  • 3 фев 2026 | 17:38
  • 865
  • 0
Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

  • 3 фев 2026 | 17:23
  • 1338
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 3254
  • 17
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 11315
  • 32
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 24026
  • 105
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 17128
  • 26
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 11528
  • 27
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 3956
  • 2