Норис: Трябва да приемем, че други може да са свършили по-добра работа с новите правила

Световният шампион Ландо Норис заяви, че в Макларън трябва да са готови да приемат реалността, в която други отбори ще имат предимство след въвеждането на изцяло новите технически правила, които ще дебютират през сезон 2026 във Формула 1.

За първи път в цялата история на спорта промените засягат едновременно задвижващите системи, шаситата и аеродинамиката. Така реално сега всички тимове започнаха разработването на новите си коли от нулата и е напълно възможно да видим огромно преразпределение на баланса на силите спрямо края на миналата година.

One week until we hear our MCL40 on track again 🔊🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/KQRZlr9Xhx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

„Винаги има един елемент да гледаш другите, това си е част от спорта. Гледаш другите, за да видиш какво са измислили, какви идеи имат и как можеш да си вземеш поуки от тях. Винаги трябва да си готов да приемеш, че други може да са свършили по-добра работа от теб. Аз съм доволен от усилията на отбора и от всичко, което свършихме досега през годината. Но да, ще бъде дълга година, така че ще продължим да работи здраво. Ще се постараем всички да са доволни и ще започнем оттам“, обясни Норис пред F1 TV.

Снимки: Formula 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages