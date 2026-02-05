Фен на Албасете отнесе едногодишно наказание и глоба заради хвърлен банан по Винисиус

Фенът на Албасете, който хвърли банан срещу Винисиус Жуниор по време на победата на втородивизионния тим с 3:2 над Реал Мадрид за Купата на краля миналия месец, беше наказан да не посещава футболни стадиони за 1 година, а също така отнесе парична глоба в размер на 5 хиляди евро, съобщават испанските медии..

Има развитие по казуса с хвърления по Винисиус банан

Това гласи решението на Държавната комисия срещу насилие, расизъм, ксенофобия и нетолерантност в спорта в Испания. Оттам определят действието на привърженика като сериозно нарушение на местните закони за толерантност. Комисията се позовава на видеозапис от стадиона на Албасете по време на мача, на който се вижда как въпросния фен мята банан срещу Винисиус след отбелязването на победния гол на домакините.

Междувременно, продължава разследването на Кралската испанска футболна федерация срещу Албасете за расистко, ксенофобско и нетолерантно поведение на фенове на тима срещу Винисиус в същия мач, като възможните наказания варират от сериозна глоба до частично затваряне на стадиона за домакински мачове.

