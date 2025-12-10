Популярни
  2. Севлиево
  3. Сенегалец от Севлиево: Говорих с Божинов и Икена от Левски преди да дойда

Сенегалец от Севлиево: Говорих с Божинов и Икена от Левски преди да дойда

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 127
  • 0
Сенегалец от Севлиево: Говорих с Божинов и Икена от Левски преди да дойда

Последното ново попълнение на Севлиево Папа Мамаду Сек говори след загубата от Етър в последния есенен мач във Втора лига. 25-годишният сенегалец с италиански паспорт пристигна край река Росица преди месец, но вече записа пет срещи (432 минути) и един гол за тима - при успеха с 2:0 над Хебър в Пазарджик.

"Говорих с Валери Божинов и Клемент Икена от Левски преди да дойда в Севлиево. Мисля, че играхме добре срещу Етър. Просто трябваше да вкараме гол. Но има някои мачове, в които, ако не вкараш, след това те наказват. Но мисля, че сега ставаме по-добри и сме позитивни и се вижда, че сега имаме добър колектив. Да, нужно е време, но мисля, че ще се получи. Просто трябва да вкарваме повече голове. Моят гол срещу Хебър? Бях щастлив, че вкарах този гол, защото беше важен за отбора. Надявам се да вкарам все повече и повече. Затова винаги слушам съветите на треньора да пробвам да атакувам топката, особено на първа греда, защото имам висок отскок и се надявам да го използвам.

Бих казал, че се чувствам добре в Севлиево! Градът не е толкова голям, но виждам мили хора, които уважават футболистите и отбора. Имам и добри съотборници, които ми помагат да бъда сред тях. Когато не знаеш езика и други неща, понякога е малко трудно. Но те ми помагат много и съм щастлив, че съм тук. Всичко дойде от г-н Драшков (б.а. изпълнителният директор на клуба) и от моя мениджър. Просто провеждах индивидуални тренировки след контузия и получих обаждане от Драшков. Поговорихме и аз говорих и с Валери Божинов. Всичко мина позитивно и тогава дойдох. Имате хубава култура и добра храна. Все още не съм я България, нямах възможност да посетя и да отида в друг град, но засега ми харесва.

Нивото във Втора лига? Тежко е, но за мен това е добра лига. Силна лига е, физическа, но на добро ниво. Имах един приятел, който беше в Левски - Фердинанд (Клемент Икена). Преди да дойда тук говорих с него и той ми обясни някои неща, но първенството е добро. Спасението на Севлиево? Мисията е възможна! Определено е постижима. Мисля, че ние ще успеем, ако продължим така и ако сме позитивни и тренираме усърдно. Разбира се, не сме перфектни. Трябва да дадем нещо повече. Има много нови играчи, но мисля, че ще успеем, ако гледаме положително на нещата", каза защитникът.

