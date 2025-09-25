Женски отбор на бежанки от Афганистан за пръв път ще участва на международен турнир по футбол

Женският отбор на бежанките от Афганистан ще излезе на терена за първи път на международен турнир и ще изиграе приятелски мачове с четири отбора в Обединените арабски емирства следващия месец, съобщи Световната футболна федерация (ФИФА).

Създаването на тима произтича от забраната на талибаните върху женските спортове след превземането на Афганистан през 2021 година, което накара играчите да избягат от страната, страхувайки се от преследване.

Турнирът "FIFA Unites: Women's Series" ще се проведе от 23 до 29 октомври в Дубай и ще включва почти сформиран отбор на афганистански бежанки, заедно със съставите на ОАЕ, Чад и Либия.

"Осигуряването на достъп на всички жени до футбол е приоритет за ФИФА и ключов елемент за бъдещето на нашия спорт", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление, цитирано от Ройтерс.

"Осъзнаваме потенциала, който играта има както на терена, така и извън него. Тези приятелски мачове представляват повече от просто състезание - те са символ на надежда и прогрес за жените по целия свят", добави той.

Преди превземането на властта от талибаните, Афганистан имаше 25 жени състезателки с договор, повечето от които сега живеят в Австралия.

ФИФА проведе няколко лагера за подбор на таланти по целия свят, за да събере женски отбор от 23 състезателки.