Реал Сосиедад обърна Алавес в страшна драма като гост и мечтае за финал

Отборът на Реал Сосиедад се класира за 1/2-финалите в турнира за Купата на Краля, след като записа драматична победа с 3:2 в гостуване на тима на Алавес.

Така момчетата от Сан Себастиан не просто вече могат да мечтаят за финал, но и за горещ регионален сблъсък, тъй като за финалната четворка се класира и другият елитен баски тим Атлетик Билбао.

Това е общо третият тим, който се класира за полуфиналите, след като същото по-рано тази седмица направи и актуалният носител на трофея Барселона, който отстрани Албасете.

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

В първия четвърт час съперниците си размениха набързо по един гол. Първо, Ребах се отскубна, преди да поеме брилянтен пас и да нанесе прецизен удар, преодолял вратаря на гостите Алекс Ремиро. Седем минути по-късно пък Оярсабал пое възхитителен пас в наказателното поле и вкара с перфектен удар по трева в средата на вратата.

До края на полувремето домакините намериха как да си върнат преднината, след като главният съдия на мача Алехандро Кинтеро отсъди дузпа. Тони Мартинес се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и върна тима си на победния път.

След почивката Кинтеро даде втора дузпа за тима на Алавес, който обаче пропиля огромна възможност. Голмайсторът Мартинес отново застана зад бялата точка, но не успя да спечели за втори път психологическото надлъгване с Алекс Ремиро, което запази преднината на домакините от само един гол.

Това вдъхнови съперника от Сан Себастиан, който тръгна на обратен щурм и потърси пълния обрат. Първата стъпка направи Гедеш, след като възстанови равенството около четвърт час преди края на редовното време.

Само четири минути по-късно дойде и заветният момент, в който играчите на Реал Сосиедад вкараха трети гол. Ори Оскарсон стигна до перфектно центриране в наказателното поле и засече топката по земя, пращайки в дива радост сектора за гости.

Нататък последва зрелищно деветминутно добавено време, в което гостите оцеляха и запазиха аванса си, класирайки се за полуфиналите, с което са напът да спасят иначе постния си сезон в Ла Лига, който тази година е и лишен от европейско участие.

🔚 ¡¡FINAAAAAAAAAAL!! Estamos en semifinales por tercer año consecutivo. Qué remontada. Qué equipo. GOAZEEEN REAAAAL!! 💭🏆 pic.twitter.com/Tog42mXybD — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 4, 2026

Последният полуфиналист в надпреварата ще бъде определен тази вечер в сблъсъка между отборите на Бетис и Атлетико Мадрид.