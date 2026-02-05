Братя Уилямс нокаутираха Валенсия в добавеното време и пратиха Атлетик на полуфинал

Отборът на Атлетик Билбао се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Краля след победа с 2:1 като гост срещу тима на Валенсия.

🥳 𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢!!!!!!!



A late Iñaki Williams winner sees Athletic advance to the Copa semi-finals!



✊ COME ON YOU LIONS!!#ValenciaAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/wkiJGlRfg7 — Athletic Club (@Athletic_en) February 4, 2026

Така баските могат да се надяват не просто на първи финал в турнира от 2024 г. насам, но и на зрелищно регионално дерби с Реал Сосиедад, ако жребият го отреди. Играчите от Сан Себастиан играха своя 1/4-финал по същото време и по не по-малко драматичен начин отстраниха тима на Алавес.

Третият тим, който към момента си гарантира участие във финалната четворка, е актуалният носител на трофея Барселона, който елиминира тима на Албасете. Последният участник в предпоследната фаза на турнира ще бъде определен тази вечер в сблъсък между отборите на Бетис и Атлетико Мадрид.

Под светлината на прожектора през първото полувреме попадна Умар Садик от “прилепите”, който си вкара автогол в 26-ата минута, а скоро след това същият футболист изравни резултата в 35-ата минута.

Паритетът се запази почти до края на сблъсъка, като четвърт час преди края на редовното време баските получиха първия си голям шанс да осъществят пълен обрат, след като главният съдия Виктор Гарсия отсъди дузпа в полза на гостите. С изпълнението се нагърби Микел Яурегизар, който обаче пропусна и интригата остана.

Така двубоят отиваше към две продължения по 15 минути, но в 6-ата от общо 7 минути добавено време братя Уилямс направиха решителна комбинация, помрачила настроението на “Местайя”. Нико осъществи асистенцията, а Иняки прати топката във вратата, пазена от Столе Димитриевски, и класира гостите напред.