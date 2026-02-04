Никол Накова: Победата ще повлияе доста положително на отбора занапред

Добре се чувствам, въпреки че ми се искаше да сме по-категорични в тази победа. Направихме доста грешки. Смятам, че в двата гейма си ги изгубихме, а можехме да си ги вземем. Но въпреки това съм доволна. Това каза пред БНТ волейболистката на Драгоман Никол Накова след победата с 3:2 гейма над Славия в мач от 12-ия кръг на женската "Demax+" лига.

"Ще ни бъде труден сезон, но вървим напред, нагоре, стараем се", добави Накова.

Запитана кои са основните грешки, които е допуснал отборът на Драгоман, тя отговори:

"На първо място грешахме много сервис. В нашия отбор и във всеки гейм имахме много грешки от сервис. Отделно, в ключови моменти не спазвахме указанията на треньорите, които са си от голяма важност и това си оказа влияние. И може би ако тези неща ги правехме както трябва, резултатът можеше да бъде по-категоричен."

25-годишната волейболистка смята, че късата скамейка е повлияла на трудната победа срещу Славия.

"Имаше момичета, които заминаха за чужбина, други, които се контузиха. Но, стараем се, тренираме, гледаме напред и за всеки мач от следващите ще даваме всичко възможно да печелим и да сме по-напред в класирането", обясни тя.

"Всяка победа си дава увереност и смятам, че това ще повлияе доста положително на отбора занапред", завърши посрещачката на Драгоман.