  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Антон Петров: Гледаме мач за мач

Антон Петров: Гледаме мач за мач

  • 4 фев 2026 | 22:11
Антон Петров: Гледаме мач за мач

Старши треньорът на Драгоман Антон Петров сподели, че много от момичетата му играят извън позиции, заради липсата на по-широк състав. Въпреки трудностите отборът спечели домакинството си на Славия с 3:2 гейма от 12-ия кръг на женската "Demax+" лига.

Драгоман сломи Славия след петгеймова драма
Драгоман сломи Славия след петгеймова драма

"Експериментален състав, който успя да превъзмогне себе си, за да си вземе мача. Колективността, единствената причина, за да се вземе мача. Надявам се тази победа да е тласък за следващи такива, но в далечното бъдеще няма да гледаме, ще гледаме мач за мач. Съставът е експериментален. Много хора не играят на позициите си, поради липса на техни колеги", сподели Петров след срещата пред БНТ.

Наставникът отличи отборната игра и желанието за успех.

"Всички допринесоха, затова не мога да отлича изобщо даже тактически схеми на работа или някой. Имаше изключително технически брак и от двете страни в този мач. Единственото, което се случи е, че нашите момичета успяха да се съберат и да бъдат заедно. Искаха победата повече. За нас няма такова значение крайното класиране, ако всеки път играем по този начин - сърцато", допълни специалистът.

