Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Драгоман сломи Славия след петгеймова драма

Драгоман сломи Славия след петгеймова драма

  • 4 фев 2026 | 21:38
  • 383
  • 0
Драгоман сломи Славия след петгеймова драма

Отборът на Драгоман извоюва ценна и драматична победа над Славия с 3:2 (25:18, 24:25, 25:22, 21:25, 15:10) в един от най-оспорваните мачове от междинния 12-и кръг на женската "Demax+" лига, игран тази вечер.

Срещата премина през сериозни обрати и бе решена едва в тайбрека, където домакините показаха повече хладнокръвие и характер. След размяна на геймове и равностойна игра в хода на целия мач, Драгоман наложи волята си в решаващата пета част, за да стигне до успех, който може да се окаже ключов в битката за по-предно класиране.

По този начин Драгоман е на 6-о място във временното класиране с 5 победи, 7 загуби и 14 точки, а "белите" са 8-и с 4 победи, 8 загуби и 11 точки в актива си.

В редовния 13-и кръг воденият от Антон Петров тим гостува на аутсайдера Варна ДКС, докато Славия е домакин на шампиона Марица (Пловдив). Мачовете са съответно в неделя (8 февруари) от 16,00 часа и в понеделник (9 февруари) от 18,00 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Моника Берова: Доста млад отбор сме и още се нагаждаме една с друга

Моника Берова: Доста млад отбор сме и още се нагаждаме една с друга

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 279
  • 0
Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

Иван Димитров: Играхме цял мач с напрежение

  • 4 фев 2026 | 22:25
  • 183
  • 0
Никол Накова: Победата ще повлияе доста положително на отбора занапред

Никол Накова: Победата ще повлияе доста положително на отбора занапред

  • 4 фев 2026 | 22:20
  • 188
  • 0
Антон Петров: Гледаме мач за мач

Антон Петров: Гледаме мач за мач

  • 4 фев 2026 | 22:11
  • 270
  • 0
Левски с победа №10 в първенството

Левски с победа №10 в първенството

  • 4 фев 2026 | 21:30
  • 487
  • 0
Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

  • 4 фев 2026 | 20:30
  • 885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

  • 4 фев 2026 | 23:09
  • 1904
  • 1
Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

  • 4 фев 2026 | 22:02
  • 3268
  • 10
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 8859
  • 40
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 16441
  • 30
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 20428
  • 210
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 26412
  • 66