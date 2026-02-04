Драгоман сломи Славия след петгеймова драма

Отборът на Драгоман извоюва ценна и драматична победа над Славия с 3:2 (25:18, 24:25, 25:22, 21:25, 15:10) в един от най-оспорваните мачове от междинния 12-и кръг на женската "Demax+" лига, игран тази вечер.

Срещата премина през сериозни обрати и бе решена едва в тайбрека, където домакините показаха повече хладнокръвие и характер. След размяна на геймове и равностойна игра в хода на целия мач, Драгоман наложи волята си в решаващата пета част, за да стигне до успех, който може да се окаже ключов в битката за по-предно класиране.

По този начин Драгоман е на 6-о място във временното класиране с 5 победи, 7 загуби и 14 точки, а "белите" са 8-и с 4 победи, 8 загуби и 11 точки в актива си.

В редовния 13-и кръг воденият от Антон Петров тим гостува на аутсайдера Варна ДКС, докато Славия е домакин на шампиона Марица (Пловдив). Мачовете са съответно в неделя (8 февруари) от 16,00 часа и в понеделник (9 февруари) от 18,00 часа.