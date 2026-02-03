Бивш национал тренира със Спартак (Варна)

Цветелин Чунчуков тренира с отбора на Спартак (Варна), разбра Sportal.bg. Опитният нападател за последно защитаваше цветовете на казахстанския Атирау. На този етап той провежда подготовка с тима, като все още не е ясно дали ще подпише договор и ще облече екипа на "соколите".

Окончателното решение ще бъде взето от треньорския щаб. Към момента Спартак разполага само с един типичен централен нападател – Георг Стояновски. По-рано варненци се разделиха с Луис Пахама и Колако Джонсън, а Даниел Халачев ще доиграе полусезона като преотстъпен във Фратрия.



Пламен Трендафилов