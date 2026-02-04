Популярни
Само Ауди все още няма резервен пилот за сезон 2026 във Формула 1

  • 4 фев 2026 | 18:13
  • 221
  • 0

Малко повече от месец преди старта на сезон 2026 във Формула 1 има само един отбор, който все още няма номиниран нито един резервен състезател и това е Ауди.

Всички други екипи имат поне по една резерва, а в Макларън и Хаас дори разполагат с две. За световните шампиони от Макларън това са шампионът във Формула 2 Леонардо Форнароли и звездата от Индикар Пато О'Уорд, докато в Хаас ще разчитат на Рио Хиракава и новопривлечения Джак Дуън.

Джак Дуън ще бъде резервен пилот на Хаас във Формула 1
Джак Дуън ще бъде резервен пилот на Хаас във Формула 1

Юки Цунода пък е единственият състезател, който ще бъде резерва на два отбора, което не е необичайно за пилотите в програмата на Ред Бул. Японецът ще бъде в готовност, ако се наложи смяна в Ред Бул или в Рейсинг Булс.

Хаджар получава състезателния инженер на Цунода
Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

Впечатление прави и това, че доста от резервните пилоти имат и състезателни програми в други шампионати, което няма да им позволи да изпълняват функциите си във всички стартове от Формула 1. Един такъв пример е Антонио Джовинаци, който ще бъде резерва на Ферари, но и титуляр на Скудерията в Световния шампионат за издръжливост (WEC). В календарите на Формула 1 и WEC за сезон 2026 има общо шест дублиращи се дати. Джовинаци няма да бъде на разположение на отбора във Формула 1 по време на уикендите в Япония, Саудитска Арабия, Барселона, Италия, Азербайджан и Сао Пауло.

Пълен списък с обявените резервни пилоти за сезон 2026 във Формула 1:

  • Алпин – Паул Арон

  • Астън Мартин – Джак Крауфорд

  • Ауди – няма

  • Кадилак – Гуаню Джоу

  • Макларън – Леонардо Форнароли и Пато О'Уорд

  • Мерцедес – Фредерик Вести

  • Ред Бул – Юки Цунода

  • Рейсинг Булс – Юки Цунода

  • Уилямс – Люк Браунинг

  • Ферари – Антонио Джовинаци

  • Хаас – Джак Дуън и Рио Хиракава

Снимки: Formula 1

