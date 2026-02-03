Джак Дуън ще бъде резервен пилот на Хаас във Формула 1

Отборът на Хаас във Формула 1 обяви официално привличането на Джак Дуън за резервен състезател за предстоящия сезон 2026.
Австралиецът се раздели с Алпин по-рано тази година с идеята да се насочи към японската Супер Формула. Плановете му да се състезава в Страната на изгряващото слънце обаче пропаднаха, но все пак Дуън успя да си намери ангажимент за 2026 година като резерва на Хаас.
Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха
Австралиецът ще разделя позицията си с Рио Хиракава, който стана резерва на Хаас през миналата година. За Дуън ангажиментът с Хаас е шанс да остане във Формула 1, след като той започна сезон 2025 като титуляр на Алпин, но след само шест старта загуби своето място от Франко Колапинто. Дуън довърши миналата кампания като резервен състезател в Алпин, но се раздели с френския състав по-рано тази година.
