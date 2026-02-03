Джак Дуън ще бъде резервен пилот на Хаас във Формула 1

Отборът на Хаас във Формула 1 обяви официално привличането на Джак Дуън за резервен състезател за предстоящия сезон 2026.

Welcoming Jack to the family 👋



We're excited to announce the signing of Australian Jack Doohan as our Official Reserve Driver for the 2026 season 🙌



The team will now hold two drivers in the reserve role with Jack joining Ryō Hirakawa in duties.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/CtO90MHCny — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026

Австралиецът се раздели с Алпин по-рано тази година с идеята да се насочи към японската Супер Формула. Плановете му да се състезава в Страната на изгряващото слънце обаче пропаднаха, но все пак Дуън успя да си намери ангажимент за 2026 година като резерва на Хаас.

Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Австралиецът ще разделя позицията си с Рио Хиракава, който стана резерва на Хаас през миналата година. За Дуън ангажиментът с Хаас е шанс да остане във Формула 1, след като той започна сезон 2025 като титуляр на Алпин, но след само шест старта загуби своето място от Франко Колапинто. Дуън довърши миналата кампания като резервен състезател в Алпин, но се раздели с френския състав по-рано тази година.

