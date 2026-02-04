Хорнър: Говорих с почти всички отбори на стартовата решетка

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър коментира за първи път спекулациите, които го свързват със закупуването на дял в екипа на Алпин.

Хорнър е дал оферта за дял в Алпин, чака отговор от Рено

Британецът беше освободен от поста си в състава на Биковете в средата на сезон 2026, а по-късно се раздели официално с Ред Бул. През последните месеци Хорнър беше свързван с позиции в няколко отбора в световния шампионат, но най-сериозните слуховете са за Алпин, където той ще стане и акционер.

Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

„Вижте, аз говорих с почти всички отбори на стартовата решетка – обясни Хорнър в интервю за австралийското предаване TODAY. – Не съм говорил много публично откакто се разделих с Ред Бул. Поласкан съм, че има толкова много спекулации за това дали ще отида в този, или онзи тим. Но това е доста широко разпространено във Формула 1.



„Аз бих се върнал само при правилните условия. Ако мога да работя с правилните хора, с които мислим еднакво и имаме еднаква воля за победа. Нямам интерес към това просто да участвам.



„Вижте, аз дадох моята смяна. Ако се върна, то ще е в малко по-различна роля спрямо тази, която изпълнявах през последните 21 години. Ще видим. Интересът към Формула 1 в момента, е до небето. Има някои фантастични хора, които искат да инвестират в спорта.



„Но аз не бързам. Ако кариерата ми е приключила с изхода ми от Ред Бул, то аз бих казал, че си прекарах страхотно. Аз ще се върна само, ако нещо ме развълнува истински и знам, че има потенциал за победи“, каза още британецът.

Снимки: Gettyimages