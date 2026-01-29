Хорнър е дал оферта за дял в Алпин, чака отговор от Рено

Бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър е дал оферта за миноритарния дял на Otro Capital в Алпин, съобщиха различни медии във Великобритания и Франция. Офертата е станала факт още преди края на 2025 година, но по нея няма особено движение заради новогодишните празници. Все още обаче няма яснота какви са финансовите параметри на предложението на инвеститорите, водени от Хорнър.

Otro Capital държи 24% от Алпин и по последни оценки на независими анализатори този пакет може да бъде продаден за около 600-700 милиона евро, което е логично с оглед на скока в оценките на отборите във Формула 1 в последните години.

Mohammed Ben Sulayem met with Christian Horner today at the FIA’s Paris offices. pic.twitter.com/BSmegz6177 — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) January 28, 2026

Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

Хорнър се опитва да се върне във Формула 1 почти от момента, в който беше уволнен от Ред Бул, което стана броени дни след Гран При на Великобритания през лятото. От няколко тима изтече информация, че той е преговарял за позиция там, но досега няма успех в това отношение.

Смята се, че Хорнър държи да влезе като акционер в някой отбор във Формула 1, за да получи място в борда на директорите и да има достатъчно влияние да се пребори за длъжност, която да е свързана с прякото управление на тима.

Мажоритарният собственик на Алпин е автомобилният гигант Рено, като Флавио Бриаторе вече обяви, че в договора с Otro Capital е заложено изискването купувачът на техния дял да бъде одобрен от Рено, за да се случи сделката. Което в случая с Хорнър не е условие, което му помага.

Но пък големите шефове на Рено се смениха в последните години и Хорнър със сигурност се надява, че разправиите отпреди 10 и повече години са забравени. Бриаторе също така спомена, че и други компании имат интерес към дела на Otro Capital, но не се ангажира с прогноза какво ще стане. Във Великобритания вече има прогнози, че развръзката може да дойде бързо, но по един и друг начин авторите им са свързани с Хорнър.

Вчера Хорнър се появи в централата на ФИА в Париж, където имаше среща с преизбрания президент на федерацията Мохамед бин Сулайем, а от Алпин вече потвърдиха за преговорите по офертата на британеца.

Ред Бул продължава да чака резервни части, пропуска и днешния тестов ден

Снимки: Gettyimages