Жоан Мир излезе начело във втория ден на теста в Малайзия

Пилотът на Хонда Жоан Мир даде най-доброто време във втория ден на официалния предсезонен тест в MotoGP, който се провежда на „Сепанг“ в Малайзия.

Испанецът записа своето най-добро време в рамките на сутрешната сесия, в която той постигна 1:56.874. Така той изпревари с 0.109 секунди Франко Морбидели, чийто съотборник във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио оформи тройка с пасив от 0.175 спрямо Мир.

В следобедната сесия, в която на „Сепанг“ преваля и това чувствително ограничи активността на пилотите, най-бърз беше Алекс Маркес, който постигна 1:58.094. Представителят на Грезини Дукати обаче зае едва 12-то място в общо класиране за деня със своето време от сутрешната сесия, в която той постигна 1:57.664.

Най-активен днес беше заелият петото място в класирането Маверик Винялес от Tech3 КТМ, който направи общо 51 обиколки на „Сепанг“. Испанецът прекара доста време на пистата и следобедните часове, когато той завъртя 22 тура, а никой друг пилот не направи повече от 14.

Предсезонният тест в Малайзия приключва утре с още един ден за изпитания, който ще стартира в 4:00 часа българско време. Тестовете ще продължат до 12:00 часа, а в 7:00 е предвидена кратка пауза за тренировъчни стартове.

