Вратар на Етър претърпя операция

Вратарят на Етър Ангел Мартинов е претърпял операция вчера. За това информираха “виолетовите” в социалните мрежи. Интервенцията е на менискус на лявото коляно и стражът вече е започнал периода си на възстановяване.

Ето какво пишат от Етър:

Вратарят на „Етър“ Ангел Мартинов претърпя вчера успешна операция на менискус на лявото коляно. Интервенцията бе извършена в клиника Eurovita от доказания специалист в тази област и наш съгражданин д-р Виктор Точков.

Мартинов започва период на възстановяване, който ще продължи поне две седмици. Пожелаваме на Ангел бързо завръщане на терена и нови успешни изяви на „болярската“ врата!

Снимка: Анатоли Йорданов/ Facebook: "Етър Велико Търново"