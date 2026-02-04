Популярни
  Етър
  2. Етър
  Вратар на Етър претърпя операция

Вратар на Етър претърпя операция

  • 4 фев 2026 | 13:40
  • 107
  • 0
Вратар на Етър претърпя операция

Вратарят на Етър Ангел Мартинов е претърпял операция вчера. За това информираха “виолетовите” в социалните мрежи. Интервенцията е на менискус на лявото коляно и стражът вече е започнал периода си на възстановяване.

Черно море не се затрудни срещу Етър в последната си контрола
Черно море не се затрудни срещу Етър в последната си контрола

Ето какво пишат от Етър:

Вратарят на „Етър“ Ангел Мартинов претърпя вчера успешна операция на менискус на лявото коляно. Интервенцията бе извършена в клиника Eurovita от доказания специалист в тази област и наш съгражданин д-р Виктор Точков.

Мартинов започва период на възстановяване, който ще продължи поне две седмици. Пожелаваме на Ангел бързо завръщане на терена и нови успешни изяви на „болярската“ врата!

Снимка: Анатоли Йорданов/ Facebook: "Етър Велико Търново"

