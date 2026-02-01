Спартак (Варна) чака още един играч от Ботев (Пд)

Отборът на Спартак Варна получава поредна подкрепа от пловдивския Ботев. Мартин Георгиев е третото попълнение, което ще доиграе сезона в Спартак Варна след Таилсон Гонсалвеш и Телеш Да Силва. Очаква се да пристигне в понеделник и да се присъедини към тренировките на "соколите". Привличането на младия играч, който е юношески национал до 19 години, се налага от факта, че титулярният десен защитник и капитан Деян Лозев ще отсъства известно време, след като се контузи неприятно именно в контрола срещу Ботев Пловдив.

/Пламен Трендафилов/